Katholisches Bildungswerk Oberberg : Jugendfeuerwehr pflanzt Bäume für bessere Umwelt

Radevormwald Tobias Funk ist seit kurzem neuer Leiter der Rader Jugendfeuerwehr und freut sich auf die Aktion, bei der die Jugendlichen zwischen zwölf und 15 Jahren nach der langen Corona-Pause endlich mal wieder rauskommen.

Wenn sich am Samstag, 13. November, mehr als 50 Teilnehmer an einer Pflanzaktion des Katholischen Bildungswerks Oberberg beteiligen und 500 Setzlinge auf einem von abgestorbenen Fichten gerodeten Waldstück in Engelskirchen-Loope eingraben, dann sind auch sechs bis sieben Mitglieder der Radevormwalder Jugendfeuerwehr mit dabei. Hintergrund ist die Kampagne „1:0 für die Schöpfung“ des Bildungswerks zusammen mit der Katholischen Familienbildungsstätte in Wipperfürth. Hierfür pflanzen beide Einrichtungen für jeden Teilnehmer an Veranstaltungen des zweiten Halbjahres 2021 einen Baum. Dabei nehmen Menschen und Einrichtungen teil, die sich zum Teil noch nie zusammen engagiert haben und aus dem gesamten Kreis kommen. Die Initiative ging von Sabrina Bertram von der Young Caritas Oberberg aus.