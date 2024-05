Band und Rapper zu Gast „Ich möchte Menschen mit meinen Songs erreichen“

Info

Schultour Zehn Schulen an zehn Tagen – „Jacksayfree“, Lorenzo Di Martino, Rose De Jesus und „Nghtnday“ besuchen während der Juca-Schultour täglich eine Schule im Bergischen Land, sprechen mit Schülern über Musik und spielen Konzerte vor Ort. Dieses Jahr startete sie am 14. Mai an der Helen-Keller-Schule in Wiehl, der letzte Besuch findet am 29. Mai an der Sekundarschule in Wermelskirchen statt.

Festival Während der Schultour werben das Jugendcafé und die Bands für das „Youthnited Festival“. Es findet im Anschluss an die Schultour vom 30. Mai bis zum 2. Juni statt.