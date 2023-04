Sport in Radevormwald Jugend des SC 08 tauscht sich aus

Neben einem Tagesausflug zur Hafenstadt Saint-Malo wurde auch die Werft und das U-Boot-Museum in Saint-Nazaire besucht. Bei dieser Gelegenheit wagten auch einige mutige Teilnehme und Betreuer bei eisigen Wasseremperaturen den Sprung in den Atlantik. Auch der Besuch eines Indoorspieleparks, in dem die Kinder und Jugendlichen neben Fußball auch Darts, Billard, Kicker, Flipper, Pétange und Squash spielen konnte, zählte zweifelsohne zu einem der Höhepunkte des Jugendaustausch, meinte Schneider.