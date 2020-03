Kommunalwahl in Radevormwald : Jürgen Fischer (CDU) tritt gegen Mans an

Radevormwald Am Dienstag haben die Christdemokraten ihren Bewerber für das Bürgermeisteramt vorgestellt. Jürgen Fischer aus Önkfeld wird gegen den Amtsinhaber Jürgen Mans antreten. Fischer will auch mit UWG, FDP und RUA sprechen.

Zur Person Jürgen Fischer aus Ümminghausen bei Önkfeld ist 55 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Töchtern (29 und 27 Jahre alt). Er lernte den Beruf des Bäckers und wurde dann Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr in Remscheid, wo er auch im Personalrat aktiv ist. Auch sein Bruder Wilfried ist bei der Feuerwehr tätig – als Kreisbrandmeister in Gummersbach.

Jürgen Fischer muss man vielen Menschen in Radevormwald nicht erst vorstellen. Er ist vielseitig engagiert. In seinem Heimatort Önkfeld steht er an der Spitze der Kulturgemeinde, er ist der Vorsitzende des Stadtkulturverbandes und auch im Bereich Sport gut vernetzt. Als „Rader von der Pike auf“ bezeichnet sich der 55-Jährige.

Mit welchen Themen will er in den Wahlkampf ziehen und sich vom aktuellen Stadtchef absetzen? „Ein wesentlicher Punkt ist natürlich die Haushaltskonsolidierung“, erklärt Fischer. „Es geht um die Frage: Was kann sich Radevormwald leisten?“ Was die Stadtentwicklung betrifft sieht er Bedarf beim Schaffen von Bauflächen, zugleich warnt er davor, dass sich die Verwaltung in Projekten verzetteln könne. Was nicht heißt, dass die Förderkulissen, die bereits angestoßen sind, nicht weitergeführt werden sollten, stellt Fischer klar.