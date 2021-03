Ostergruß für Radevormwalder : Johannes Mans ruft Bürger vor Ostern zu Geduld auf

Radevormwald Bürgermeister Johannes Mans hat in einem Ostergruß an die Einwohner von Radevormwald gebeten, sich auch über die kommenden Feiertage verantwortungsvoll zu verhalten.

„Ich bitte Sie, halten Sie sich an die Kontaktbeschränkungen und bleiben Sie im kleinen Kreis“, schreibt das Stadtoberhaupt. „Wir können gemeinsam mit Impfen und Schutzmaßnahmen die Infektionszahlen wieder minimieren. Nutzen Sie auch Testmöglichkeiten, damit Sie Ansteckungen anderer Menschen vermeiden. Ich freue mich genauso wie Sie auf offene Eisdielen, Gaststätten und vieles mehr, aber bitte, haben Sie noch etwas Geduld.“ Wer Fragen habe, könne sich jederzeit an die Hotlines des Kreises und das Servicetelefon wenden (siehe dazu www.radevormwald.de und www.obk.de/coronavirus ).

Die Corona-Zahlen in Radevormwald sind Anfang der Woche wieder gesunken. Derzeit sind laut dem Oberbergischen Kreis 27 Menschen in der Stadt positiv auf SARS-CoV-2 getestet.

Der Weg zurzeit sei „unwegsam“, aber man müsse ihn gemeinsam gehen, „damit wir gemeinsam wieder in eine fröhlichere und unbeschwertere Zeit kommen können“, sagt der Bürgermeister. „Das Osterfest ist ein Fest des Erwachens, Erblühens und der Hoffnung. Für viele Menschen, das Fest der Auferstehung. Das steht auch sinnbildlich für den Frühling – von dem wir in den letzten Tagen schon ein deutliches Anzeichen erhalten haben. Trotz all dem möglichen Verdruss, nehmen Sie diesen Frühling in sich auf.“