Werbegemeinschaft „Rade lebt“ : Anmelden fürs Rader Schaufenster

Am Stand der Bäckerei Bremicker führten Gunhild Machai und Dennis Schäfer beim Schaufenster 2018 wichtige Kundengespräche. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die Werbegemeinschaft „Rade lebt“ lädt Unternehmen und Geschäfte ein, sich mit ihrem Angebot in der GGS Stadt zu präsentieren.

Das Rader Schaufenster ist so etwas wie eine Leistungsschau von Einzelhändlern, Gastronomen, Handwerkern, Dienstleistern, Tourismusunternehmen sowie Sport- und Gesundheitszentren. Wichtig ist: Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. März, jeweils von 11 bis 17 Uhr, präsentieren sich ausschließlich Radevormwalder Unternehmer in der GGS Stadt.

Am 11. und 12. März 2018 startete die Neuauflage des „Rader Schaufenster“. Und da die Resonanz auf die Veranstaltung durchweg positiv war und mehr als 40 Aussteller ihre Unternehmen an beiden Tagen an Ständen und mit Angeboten und Aktionen präsentierten, hat sich die Werbegemeinschaft „Rade lebt“ dazu entschlossen, auch in diesem Jahr ein Schaufenster auf die Beine zu stellen.

„Die Erfahrung vieler Veranstaltungen zeigt uns, dass nicht nur die Radevormwalder Bürger, sondern auch Auswärtige großes Interesse an unseren Events in Radevormwald haben“, berichtet Michael Scholz vom zuständigen Arbeitskreis. Sobald in Rade etwas los sei, kämen die Besucher in die Bergstadt. Der persönliche Kontakt in vielen inhabergeführten Geschäften und Unternehmen werde immer wieder als sehr positiv erwähnt. „Diese Erfahrung motiviert uns, das Rader Schaufenster auch in diesem Jahr wieder durchzuführen“, kündigt Scholz an.

Am 28. und 29. März sollen Unternehmen ihr Wissen in der Grundschule Stadt zeigen und mit den Besuchern ins Gespräch kommen. „Sie sollen deutlich zeigen, dass Radevormwald fast alles bietet“, meint Michael Scholz.