Größte Veranstaltung in Radevormwald : Jetzt geht's los - die Feuerwehr feiert

Peter Brings und seine Band sorgen garantiert dafür, dass die Besucher in Rade eine "superjeile Zick" verleben. Foto: Anja Tinter (Archiv)

Radevormwald Nächste Woche startet die Jubiläumswoche "Feuer und Flamme". Eine größere Veranstaltung hat es in Radevormwald nie gegeben. Zusammen mit dem Ordnungsamt hat die Feuerwehr daher ein Verkehrs- und Sicherheitskonzept erstellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

150 Jahre Feuer und Flammen wird die bisher größte Veranstaltung in der Stadtgeschichte Radevormwalds und toppt damit sogar das Stadtjubiläum, das 2016 gefeiert wurde. Dementsprechend streng sind die Sicherheitsauflagen, und auch die Leitung des Verkehrs wird vom 30. Mai bis zum 3. Juni anspruchsvoll. "Durch die Größenordnung der Veranstaltung lassen sich Einschränkungen und Behinderungen nicht vermeiden. Wir wollen die Bürger zeitnah mit allen wichtigen Informationen versorgen, um Irritationen oder Chaos zu vermeiden", sagt Georg Sauren, der in dem Organisationsteam der Feuerwehr sitzt.

Foto: Deutsche Post

Im Lauf der Veranstaltungstage werden verschiedene Straßen und Parkbereiche gesperrt. In der Innenstadt sind davon die Kaiserstraße, der Marktplatz, die West- und Oststraße sowie die komplette Bischoff-Bornewasser-Straße und die Kottenstraße ab der stationären Schranke betroffen. In diesen Straßen wird von Mittwoch, 14 Uhr, bis Sonntagabend auf beiden Seiten absolutes Halteverbot bestehen. Die Straßen sind gesperrt.

Um die Hauptwache der Feuerwehr finden von Freitag bis Sonntag Abendveranstaltungen statt. Die Sperrungen in dem Bereich um die Wache herum starten am Freitag, 1. Juni um 10 Uhr. Es ist eine Vollsperrung der Albert-Osenberg-Straße ab der Kreuzung an der Eick geplant. Die Vollsperrung gilt zudem für den Höhweg und der Dietrich-Bonhoeffer-Straße hinter der Hausnummer 140. Anwohner sollen ihre Fahrzeuge auf ihren eigenen Grundstücken parken.

Zusätzliche Sicherheitsbestimmungen im Bereich Terror

Neue Parkflächen wird es nächste Woche in Ispingrade auf einer Wiesenfläche geben. "Dieser Parkplatz ist besonders für die Konzertbesucher gedacht. Von Ispingrade ist man schnell an der Hauptwache, wo unsere große Bühne stehen wird", sagt Organisator Heiko Balve. Parken ist außerdem am Schulzentrum an der Hermannstraße möglich. Die Flächen sind offiziell als Parkbereich für "Feuer und Flamme" ausgeschildert.

Besondere Vorkehrungen muss die Feuerwehr außerdem für den Festzug treffen, der am Sonntag 3. Juni, 14 Uhr, stattfindet. An diesem Tag werden ab 9 Uhr die Straßen Blumen-, Rocholl-, Alte- und Neue Landstraße mit absolutem Halteverbot ausgestattet.



Manfort : Feuer war keine Brandstiftung

zurück

weiter

Neben dem Verkehr muss sich die Feuerwehr auch um die verschärften Sicherheitsbestimmungen, zusätzlich im Bereich Terror, kümmern. "Auf den Veranstaltungsflächen sind Rucksäcke, große Taschen, Schirme, Flaschen und Glas verboten. Unsere Mitarbeiter werden verschärft auf jedes Detail achten", sagt Georg Sauren. Er bittet die Radevormwalder Bevölkerung darum mitzufeiern und sich nicht über die Einschränkungen und den entstehenden Lärm zu beschweren. "Die Feuerwehr feiert dieses Jubiläum nur einmal und hofft dabei auf Verständnis. Wir laden alle ein, mit uns zu feiern und die Stimmung zu genießen."

Eröffnung mit Ansprache von Bürgermeister Johannes Mans

In den nächsten Tagen wird in jedem Haushalt in Radevormwald ein umfangreiches Programmheft für die Tage vom 30. Mai bis zum 3. Juni eintreffen, das noch einmal zusätzlich über die Verkehrs- und Sicherheitsvorkehrungen informieren wird.

Die Eröffnung findet am kommenden Mittwoch ab 18 Uhr auf dem Marktplatz statt. Dort wird es eine Ansprache von Bürgermeister Johannes Mans und ein Konzert des Feuerwehrorchesters geben. Der große Blaulichttag startet am 31. Mai um 11 Uhr in der Innenstadt. Um 14 Uhr gibt das Landespolizeiorchester ein Konzert im Bürgerhaus, und die Band "100 Prozent" spielt ab 19 Uhr auf dem Marktplatz.

Am Freitag und Samstag werden in der Innenstand Fahrzeuge der Feuerwehr ausgestellt, abends gibt es Konzerte an der Hauptwache an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Am 1. Juni spielt die Band "Kasalla" und am Samstag die Band "Brings". Beide Konzerte finden in der großen Fire-Area statt. Das Jubiläum klingt dann am Sonntag mit einer historischen Feuerwehrübung und einem Festumzug aus.

www.150jahre-feuer-und-flamme.de

(trei)