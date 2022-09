Brauchtum in Radevormwald : Jetzt anmelden für den Weihnachtsmarkt

Radevormwald Händler und Vereine können noch bis zum 5. Oktober ihre Teilnahme an dem Markt vereinbaren, der vom 9. bis 11. Dezember stattfindet. Eine Standgebühr wird nicht erhoben.

Der Weihnachtsmarkt 2022 findet in Radevormwald im Zeitraum vom 9. bis 11. Dezember statt. Händler und Vereine können sich jetzt anmelden, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. „Für den Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende nimmt die Stadt Radevormwald bis zum 5. Oktober Anmeldungen entgegen“, heißt es in der Mitteilung.