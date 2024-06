Sekundarschule Radevormwald Jessica Al Daress schafft Traumabschluss

Die 10b habe gelitten, weil ihre Klassenlehrerin in den vergangenen sechs Jahren nie krank war, erzählte Pahl amüsiert. Was diese Klasse ausgemacht habe: „Bei euch gab‘s kein Zickenkrieg. Ihr habt Respekt voreinander. Ihr nehmt euch an, so wie ihr seid. Ganz wichtig, besonders in der heutigen Zeit.“