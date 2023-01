Jecke Zick auch in Radevormwald Närrischer Umzug und Party am Karnevalssamstag

„Der Samstagszug in Radevormwald war seit Anfang der 1980er Jahre immer gesetzt“, meint er. Damals, erinnert sich Dominik Betz noch lebhaft, war Wilfried Betz viele Jahre Zugführer. Mittlerweile ist er in die Fußstapfen seines Vaters getreten. „Wir sind die zweite Generation der Betz‘, die nun den Zug organisieren, und das jetzt auch schon seit mittlerweile zehn Jahren“, sagt er und schmunzelt. Er habe sich gefreut, als ihn die ersten Anfragen von Vereinen und der Stadt erreichten, ob der Zug in diesem Jahr denn stattfinden würde. „Die Vereine wollen einen Zug, die Stadt möchte den Zug. Das ist ein gutes Zeichen. Der Radevormwalder Zug ist schließlich fast die größte Veranstaltung in der Stadt“, sagt er. Die jecke Parade lockte in der Vergangenheit bis zu 15.000 Besucher pro Jahr nach Radevormwald. In diesem Jahr, vermutet Betz, könnten es sogar einige mehr sein. „Ich weiß, dass es in Remscheid-Lennep keine großen Karnevalsveranstaltungen an diesem Wochenende geben wird. Die Zeltpreise sind so hochgestiegen, dass man dieses Jahr auf ein Zelt verzichtet“, sagt er. Die Jecken, die sonst am Karnevalssamstag in der Röntgenstadt feiern, glaubt Betz, könnte es diesmal eben nach Radevormwald ziehen, schließlich hat die RKG an diesem Tag einiges zu bieten.