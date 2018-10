Jazz-CD-Präsentation in Radevormwald

Jazz-Konzert in Radevormwald : Eckhard Richelshagen spielt Jazz im Bürgerhaus

Eckhard Richelshagen spielt Stücke seiner neuen CD „Living Gallery“. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Der Leiter der Musikschule Hückeswagen präsentiert in Radevormwald die Musik seines neuen Albums.

(s-g) Ein Leckerbissen, nicht nur für eingefleischte Jazz-Fans, findet am ersten Wochenende im November in Radevormwald statt. Fünf Jahre Zeit hat sich Eckhard Richelshagen, vielen bekannt als Leiter der Musikschule in Hückeswagen, für sein neues Piano-Solo-Album „Living Gallery“ gelassen. Zwölf Stücke finden sich auf der aktuellen Produktion, elf davon aus eigener Feder. Das Ergebnis ist ein Konglomerat aus Ruhe und Virtuosität, Spontanität und Rhythmik, Atmosphären und Melodien. Das alles ist gepaart mit seinem typischen, brillanten Klaviersound.

So knüpft der Pianist an sein erstes Soloalbum „Blue Items“ an, über das der Altmeister Wolfgang Dauner schrieb: „Die CD klingt sehr relaxt…ein sehr schöner Flügelsound.“ An dem Kawai-Flügel im Bürgerhaus wird Eckhard Richelshagen am Sonntag, 4. November, seine neue CD präsentieren.

Eckhard Richelshagen hat Klavier und Tonsatz/Komposition an der Musikhochschule Köln studiert und geht seitdem individuelle musikalische Wege. Diese haben den Pianisten mit vielen bekannten Jazzmusikern (Heiner Wiberny, Klaus Osterloh, Bernt Laukamp, Eva Mayerhofer, Staffan Hallgren, Susanne Schneider und anderen) zusammengeführt, aber auch mit bildenden Künstlern, Tänzern und Schauspielern. Das „Höher, Schneller, Weiter“ in der Musik hat ihn nie gereizt, stattdessen findet man in seiner Musik Atmosphären und Farben, die sich irgendwo zwischen opulentem Klavierklang, Steve Reich und spontanen Ideen bewegen.



Das Konzert erfolgt im Rahmen der CD „Living Gallery“-Veröffentlichung; Es wird mit einer Pause aufgeführt; Einlass ins Bürgerhaus ist ab 17.30 Uhr.

Karten sind in der Stadtbücherei Radevormwald, über die Telefonnr. 02195 932177 oder an der Abendkasse zu bekommen. Sie kosten 14 Euro für Erwachsene und zehn Euro für Schüler.