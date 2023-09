Ruf nach mehr Polizeipräsenz in Radevormwald „Drogenproblem in Radevormwald ist offensichtlich“

Ein Monat ist vergangen, seit ein 19-Jähriger in Radevormwald getötet wurde. Für die Menschen in der Stadt ist das Verbrechen noch sehr präsent. Und es hat Folgen für das Sicherheitsgefühl. Darüber wurde in dieser Woche im Rat gesprochen. Nicht zum ersten Mal ging es um die Frage: Braucht Radevormwald mehr Polizei, eine dauerhaft besetzte Wache wie früher? Gibt es in der Stadt eine Bedrohungslage, die bislang unterschätzt wurde?