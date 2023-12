Von der Schweiz nach Radevormwald gesandt Die Odyssee eines Weberschiffchens

Hans-Gerd Fischer ist im Laufe seines Lebens ein gutes Stück in der Welt herumgekommen. Seine Wiege stand auf dem Bauernhof seiner Großeltern in Niederschlesien, genauer gesagt in Zäcklau, einer Ortschaft im damaligen Kreis Freystadt. „Von den Polen ausgewiesen, flüchteten wir 1945 zu der Mutter und der Schwester meines Vaters nach Dahlhausen auf den Raderberg“, berichtet der heute 83-Jährige.