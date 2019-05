Naturschutz : Neuer Wald-Eigentümer im Wiebachtal

Ein großer Teil des Wiebachtals ist an einen neuen Eigentümer verkauft worden. Er sitzt laut der IG Wiebachtal in Baden-Württemberg. Foto: Nico Hertgen (Archiv)/Grafik: Martin Ferl. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Heute vor zehn Jahren gründete sich die IG Wiebachtal. Damals wehrten sich die Bürger gegen die rücksichtslosen Maßnahmen eines Investors in dem Naturschutzgebiet. Nun hat die 90 Hektar große Fläche einen neuen Eigentümer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Wiebachtal gilt als einer der schönsten Wald- und Wandergebiete auf Rader Boden. Das dies so bleibt, ist das Anliegen der Interessengemeinschaft (IG) Wiebachtal. Der Verein wurde auf den Tag genau heute vor zehn Jahren von Naturfreunden aus Rade gegründet – am 7. Mai 2009.

Der damalige Anlass waren Kahlschläge und andere Zerstörungen in dem Naturschutzgebiet. Eine Fläche von 90 Hektar in dem idyllischen Tal war von einem Holzhändler aus Belgien erworben worden – und dessen Mitarbeiter gingen nicht eben zaghaft mit dem Naturschutzgebiet um. Die IG Wiebachtal sah es in den ersten Jahren als ihr wichtigstes Ziel an, dem Besitzer auf die Finger zu klopfen. „Das Verhältnis war schwierig“, sagt Sabine Fuchs, die Vorsitzender der IG. Wegen dieses ständigen Ärgers habe der Besitzer offenbar schon seit längerem versucht, das Waldstück zu verkaufen.

Info Wanderung zwischen Bever und Wiebach Wanderung Die IG Wiebachtal lädt für den 25. Mai zu einer Wanderung im Rahmen der Bergischen Wanderwoche ein. Die „Panoramawanderung zwischen Bever und Wiebach“ wird etwa vier Stunden dauern und richtet sich mit 15 km Länge an geübte Wanderer. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz Hölterhofer Strasse in Radevormwald. Von dort geht es über den Bergischen Panoramasteig in Richtung Röthlingsberg und den Wasserquintettweg bis zur Bever. Nach einer kleinen Rast geht es über die Höhen nach Oberhombrechen und durch das Wiebachtal zurück nach Radevormwald. Die Kosten für diese Wanderung betragen fünf Euro pro Person. Bitte an festes Schuhwerk, geeignete Kleidung und Verpflegung denken. Anmeldung bis 20. Mai unter info@ig-wiebachtal.de.

Nach den Informationen des Vereins ist es ihm nun geglückt. Seit Ende des vergangenen Jahres gehört das Gebiet einem Investor aus Baden-Württemberg – also wieder einem Besitzer, der nicht vor Ort ansässig ist. „Obwohl es durchaus lokale Interessenten gab“, meint Sabine Fuchs. Nun gelte es für die Vereinsmitglieder, Kontakt mit dem neuen Eigentümer aufzunehmen. „Wir möchten ihn gerne einladen“, sagt die Vorsitzende. „Allerdings ist der Wechsel noch gar nicht offiziell verkündet worden.“

Der neue Investor habe bereits Arbeiten im Wiebachtal durchführen lassen, sagt Fuchs. Und die Art und Weise, in der seine Bevollmächtigten das getan haben, sorgt bei der IG für vorsichtigen Optimismus. „Schäden durch Sturm und Käferbefall wurden beseitigt“, berichtet Sabine Fuchs. „Und das ist ordentlich vonstatten gegangen, wir haben da nichts zu beanstanden.“ Der vorige Besitzer seit weitaus rücksichtsloser zu Werke gegangen.

Trotzdem bedauert Fuchs, dass die Pläne, die besagte Fläche an Personen oder Organisationen zu verkaufen, für die Naturschutz an erster Stelle steht, in den Vergangenheit gescheitert sind: „Selbst die Bemühungen des damaligen Umweltministers Johannes Remmel, über die NRW-Stiftung das Wiebachtal wieder an eine Organisation zu geben, die diesen Wald als ihre Heimat schätzt und liebt, waren nicht erfolgreich. Und schlussendlich sind auch unsere Bemühungen, über die Gründung einer Waldgenossenschaft, das Tal selbst zu bewirtschaften, an der Weigerung des (Vor-) Eigentümers gescheitert.“

Nun hoffen die Mitglieder, „dass der neue Besitzer unseren Themen und Aktivitäten aufgeschlossen gegenübersteht, und dass sich im Wiebachtal künftig vielleicht einiges realisieren lässt, was in der Vergangenheit nicht möglich war.“