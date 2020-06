Designierter Kämmerer : „Im Haushalt gibt es immer gewisse Reserven“

Info

Zur Person Simon Woywod stammt aus Hattingen, seine Ausbildung als Diplom-Verwaltungsbetriebswirt machte er bei der Verwaltung in Sprockhövel. Der 39-Jährige lebt mit seiner Frau und der zehnjährigen Tochter in Ennepetal. In seiner Freizeit spielt Woywod im Verein Tischtennis. Außerdem betätigt er sich laut eigener Aussage gerne als Koch. In der Ratssitzung am 21. April wurde er aus drei Bewerbern in geheimer Abstimmung zum neuen Kämmerer und Beigeordneten von Radevormwald gewählt.