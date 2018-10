Internationales Radcross-Event in Radevormwald

Radcrosser messen sich am Kollenberg

Radevormwald Das Radcross-Wochenende mit internationaler Beteiligung war ein sportlicher Erfolg. Ein Großteil der Rennen wurde nach Sonnenuntergang durchgeführt. Die Beleuchtung gelang mit der Hilfe von 44 Leuchtballons.

Radevormwald war am Wochenende Schauplatz des ersten internationalen Radcross-Events, das von Sven Schreiber, Inhaber von „Hammerevents“, organisiert wurde. Radsportler aus ganz Europa kamen auf den Sportplatz an der Jahnstraße, um sich auf der spektakulären Strecke über den Sportplatz und durch den angrenzenden Wald zu messen.

Die Strecke erforderte nicht nur das technische Geschick der Sportler, sondern auch das Organisationstalent der Veranstalter. Der Aufbau und die Planung der Großveranstaltung waren aufwendig, denn ein Großteil der Rennen wurde nach Sonnenuntergang durchgeführt. Die Beleuchtung gelang mit der Hilfe von 44 Leuchtballons, die im Wald und in den dunklen Ecken des Sportplatzes installiert wurden. „Der Aufbau war wirklich hart. Wir waren von Freitagnachmittag bis fünf Uhr morgens beschäftigt, damit am Samstag alles funktioniert“, sagt Sven Schreiber.

Der Einsatz von ihm und dem Technischen Hilfswerk hat sich gelohnt, denn am Tag des Rennens funktionierte alles. Nur ein Leuchtballon schwächelte kurz. „Alles hat gut funktioniert. Unter den hunderten Startern gab es nur einen Verletzten, der schnell versorgt werden konnte“, sagt Schreiber. Ob es die Veranstaltung nächstes Jahr noch einmal in Radevormwald geben wird, steht noch nicht fest. „Sportlich ist alles super gelaufen, allerdings ist Radcross immer noch ein Randsport, der wirtschaftlich schwer zu finanzieren ist. Man braucht sehr viele Sponsoren, damit sich so eine Veranstaltung rechnet.“