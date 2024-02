Mit Flyer und Quiz-App Interaktive Entdeckungstour durch Radevormwald

Entwickelt wurde das Quiz bereits 2017. „Dennoch kennen die meisten Jugendlichen die App nicht. Silas und Kyrill machten sich deshalb am vergangenen Wochenende auf den Weg, um die App zu testen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Der kurzweilige Rundgang von etwa einer Stunde und etwa zwei Kilometern Länge durch die Innenstadt beeindruckte die beiden Jungs sehr. So waren sie sehr überrascht, als sie erfuhren, was es mit dem Kunstwerk auf dem Schlossmacherplatz auf sich hat. Auch die vielen schönen Fassaden in der Innenstadt werden die beiden nun mit ganz anderen Augen wahrnehmen.