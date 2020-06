Innenstadt von Radevormwald : Post weist auf Paketshop an der Kaiserstraße hin

Radevormwald Die Deutsche Post DHL Group teilt mit, dass nach dem Inhaberwechsel im Geschäft Tabak Oberlies an der Kaiserstraße 82 der Paketshop der DHL wie gewohnt zur Verfügung steht. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 6.30 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18.30 Uhr, freitags von 6.30 bis 18.30 Uhr und samstags von 6.30 bis 13 Uhr.

Die Deutsche Post DHL Group baue die Zahl ihrer Standorte für die Paketeinlieferung weiter aus, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Der Rader Paketshop biete die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. Auch werden Brief- und Paket- und Einschreibemarken verkauft. Für die Kunden werden neben den Filialen, Packstationen und Paketboxen so neue Standorte geschaffen, „an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern können“, so die Post. Außerdem könnten Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen.