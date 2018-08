Info-Stand auf dem Markt weckt reges Interesse

Trägerverein : Info-Stand weckt großes Interesse

Foto: Meuter, Peter (pm)

Radevormwald Als Trägerverein „aktiv 55plus“ mit Reparatur-Treff und Rader Hilfsbörse suchen die Aktiven gerne das Gespräch mit den Bürgern. Die Netzwerker sprechen nicht nur Passanten an, sie werden von Interessierten auch gezielt besucht.

Der Reparatur-Treff feierte gerade den dritten „Geburtstag“, die Rader Hilfsbörse blickt fast auf den Tag genau auf ihr fünfjähriges Bestehen zurück. Am Stand des Trägervereins „aktiv 55plus“ auf dem Wochenmarkt am Samstagmorgen fanden sich sechs Aktive zusammen, um der Radevormwalder Bevölkerung mit Informationen und Antworten unmittelbar zur Verfügung zu stehen. Gut gelaunt und engagiert präsentierte sich das Sextett. Die drei Institutionen haben nichts vom Gründungselan verloren, sondern nehmen mehr und mehr Schwung auf. „Unser Lohn ist die Freude in den Augen derjenigen, denen wir geholfen haben“, sagt Wilfried Knuf und erntet von den Umstehenden zustimmendes Kopfnicken.

Von April bis Oktober stehen die Aktiven an jedem zweiten Samstag im Monat auf dem Markt. „Wir gehen auf die Leute zu, sprechen sie an. Wenn man wie ich dazu noch bekannt ist, wie der sprichwörtliche bunte Hund, hilft das natürlich“, betont Knuf, der als Bindeglied zwischen aktiv55plus, Reparatur-Treff und Hilfsbörse fungiert. Rudi Krämer von der Hilfsbörse beschreibt es so: „Bei ihm laufen die Fäden zusammen, einer braucht die Übersicht, um Anfragen in die richtigen Bahnen lenken zu können.“ Anfrage gäbe es genügend. „Mit einem solchen Info-Stand und dem persönlichen Gespräch machen wir uns bekannt, dann erinnern sich die Menschen früher und später an uns“, sagt Wilfried Knuf aus Erfahrung.

Eine Passantin scheint sich nicht zufällig an den Stand verirrt zu haben, sondern steuert zielstrebig auf die Aktiven zu. Sie möchte wissen: „Gibt es Hilfe für Senioren im Umgang mit Computern?“ Das können die Netzwerker, wie sich die Aktiven selbst sehen, bejahen: „Wir haben einen Kursus speziell für Handy-Nutzung. Den erweitern wir gerade um das Thema Tablet-PC. Darüber lässt sich das bestimmt organisieren.“ Möglich wird das, weil sich zu Leiterin Regine Korten mit Rainer Kuhn ein weiterer Mitstreiter gesellt hat. Die Fragen der Bürger sind teils einfach zu beantworten, teils eröffnen sie näheren Gesprächsbedarf: „Wann trifft sich die COPD-Gruppe?“ oder „Braucht der Reparatur-Treff noch Altgeräte?“ Zu letzterer Frage sagt Rudi Krämer: „Es kommt darauf, was es ist. Eigentlich brauchen wir immer Geräte zum Ausschlachten, um an Ersatzteile zu kommen. Wir müssen das Material aber auch lagern können.“



Kerstin Scheffer vom Trägerverein „aktiv55plus“ wird häufig danach gefragt, wo Vorsorgemappen mit beispielsweise rechtssicheren Vordrucken für Patienten- oder Betreuungsverfügungen erhältlich sind: „Die haben wir natürlich. Allerdings geben wir die Mappen ungern einfach nur heraus, weil wir bei diesem Thema, das immer bedeutender wird, einen hohen Beratungsbedarf festgestellt haben und weiterhin feststellen“, sagt sie. In der unabhängigen Pflegeberatung sorgt Kerstin Scheffer täglich für die Vermittlung von Hilfen und Kontakten: „Das ist für mich relativ einfach, weil fast immer die gleichen Fragen kommen. Aber die Menschen sind Dank der Informationen von uns stets sehr erleichtert.“

Den Info-Stand am Wuppermarkt, der noch im Frühjahr gleichzeitig zum Standort auf dem Markt eingerichtet wurde, betreiben die Aktiven übrigens bis zum Herbst nicht mehr: Durch die Schließung des Discounters fehlen dort im Moment schlicht die Passanten. Das könne im kommenden Jahr anders aussehen, da ein neuer Supermarkt seine Eröffnung für Dezember angekündigt hat.