Auslandshilfe Bund Freier evangelischer Gemeinden Jetzt werden wieder „Pakete zum Leben“ gepackt

Die Auslandshilfe des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland transportiert regelmäßig viele Hilfsgüter in die Ukraine sowie nach Rumänien, Bulgarien, Mazedonien, Griechenland, Kosovo, Albanien und Moldawien. „Seit 2002 beteiligen wir uns in Radevormwald mit der Aktion ‚Pakete zum Leben‘. Schwerpunkt der Hilfe war in den vergangenen beiden Jahren die Ukraine. Das bleibt so, aber es sollen auch Bedürftige in den anderen Ländern in den Blick genommen werden“, kündigt Mosner an.

Was wird gebraucht? Besonders Mehl, Öl, Nudeln, Reis, Zucker, Brause-Vitamintabletten. Weiter können haltbare Lebensmittel ergänzt werden (Fischdosen, Tee, Konservensuppen, Konservenobst, Kartoffelbrei). Nicht gepackt werden sollen gläserne Verpackungen sowie Schokoladen-Produkte.



Wie geht es? Kartons in einer Ausgabestelle abholen (Stadtbücherei, Gemeindeämter). Lebensmittel kaufen und packen. Bei den Ausgabestellen abgeben.