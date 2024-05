Sinfonische Orchestertage in Radevormwald Musikliebe verbindet hier die Generationen

Für Jonathan Still ist all das völliges Neuland. Der 13-jährige Radevormwalder macht zum ersten Mal bei den Sinfonischen Orchestertagen mit und ist mit Abstand der Jüngste im „Pop-up“-Orchester. Seit etwas über fünf Jahren ist er in der Radevormwalder Musikschule bei Vera Seedorf im Schlagzeugunterricht. Seine Lehrerin, erzählt Still, hätte ihn auch auf die Orchestertage aufmerksam gemacht. Der 13-Jährige fühlt sich wohl unter den vielen unterschiedlichen Musikerkollegen, auch wenn nahezu alle mindestens doppelt so alt sind wie er. „Ich finde es schon sehr spannend, weil man hier mehr Möglichkeiten hat“, sagt Still. In der Musikschule bearbeitet er regelmäßig sein Schlagzeug. Doch als Perkussionist in einem Orchester bedient er auch andere Instrumente, mal eine Trommel oder eine Triangel oder sonstiges Equipment eines Schlagwerkers. „Ich wusste nicht genau, worauf ich mich einlasse, aber ich freue mich sehr, auch auf das Konzert.“