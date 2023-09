Sport in Radevormwald In Rade ist Basketball schon Trendsport

Es sah schon so aus, als wäre Deutschland im internationalen Sport abgeschlagen: In diesem Jahr gab es erneut eine vergeigte Fußball-WM und erstmals null Medaillen bei der Leichtathletik-WM. Und nun eine sportliche Sensation: Die Basketball-Nationalmannschaft hat beim Finale der Weltmeisterschaft in Manila gegen das serbische Team gesiegt – der erste WM-Titel für Deutschland in dieser Sportart, die einst aus den Vereinigten Staaten nach Europa kam.