Versteigerung in Radevormwald Hier gibt’s Brennholz von der Bahntrasse

Der Nachteil: Die Bieter müssen das Stammholz selbst zu Scheitholz verarbeiten – und das am besten an Ort, Stelle und sofort am Samstag. „Denn der Parkplatz muss am Montag wieder freigeräumt sein“, sagt Sascha Lambeck. Ein Problem für Birgit und Christof Backhaus. „Wir würden gerne so viel wie möglich mitnehmen, aber das alles hier zu verarbeiten und abzutransportieren, das schaffen wir heute nicht“, sagt er. Allerdings kein unlösbares Problem, wie sich herausstellt. Denn Sascha Lambeck hat schon mit so etwas gerechnet. „Wir bringen Ihnen das Holz gegen eine Gebühr nach Hause“, sagt er. Womit diese Frage geklärt wäre – und zehn der zwölf Polter werden eine neue Heimat in Hückeswagen finden. Zumindest bis sie dann im Kaminofen landen. Die restlichen zwei Polter bleiben in Radevormwald – Sebastian Dickoph ist mit der Verstärkung seiner Kinder und einem großen Hänger gekommen. „Zwei Polter sind genug für zwei Winter, und der Preis ist natürlich unschlagbar – manchmal muss man eben auch Glück haben“, sagt der Rader und schmunzelt, ehe er sich in Schutzkleidung schmeißt, um mit der Kettensäge die Stämme kleinzuschneiden.