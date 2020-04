Polizei und Ordnungsamt : „Hobby-Denunzianten“ treten bislang kaum in Erscheinung

Radevormwald Während in Großstädten die Polizei durch viele Meldungen angeblicher Verstöße belastet wird, ist die Lage in Radevormwald und im Kreis entspannt.

Mit der Verhändung des Kontaktverbotes als Maßnahme gegen die Verbreitung des Coronavirus sind Treffen von mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum verboten. Die Ordnungsdienste der Kommunen überprüfen gemeinsam mit der Polizei, dass die Regelungen eingehalten werden. Auch Bürger informieren in diesen Tagen die zuständigen Behörden über Verstöße. In manchen Städten nehmen solche Hinweise allerdings Formen an, die wenig erfreulich sind. Von „Hobby-Denunziantentum“ ist die Rede, bei der Polizei in der Metropole Duisburg etwa stehen die Telefon nicht mehr still. Der dortige Polizeisprecher wird mit dem Wunsch zitiert, „dass die Menschen etwas mehr Fingerspitzengefühl beim Melden solcher Verstöße zeigen“.