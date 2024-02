Arbeitsmarkt in Radevormwald Ende Januar deutlich mehr Menschen ohne Job

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit mag für den Beginn eines Jahres saisonüblich sein, in Radevormwald ist er aber doch signifikant ausgefallen. Wie die auch für die Bergstadt zuständige Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach am Mittwoch mitteilte, stieg die Zahl der Menschen, die keinen Job haben, bis Ende Januar von 738 Ende Dezember auf jetzt 774 – immerhin ein Plus um 36.