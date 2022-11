Lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald : Bachs Weihnachtsoratorium in Klein

Radevormwald Der Paul-Gerhardt-Chor singt am 10. Dezember die erste Kantate in einer Fassung für Chor und Orgel. Der Chor übernimmt auch die Solo-Arien. Der große Eingangschor wird verschlankt.

Und so wird beim Konzert am Samstag, 10. Dezember, die erste Kantate des Weihnachtsoratoriums vom Paul-Gerhardt-Chor in einer Fassung für Chor und Orgel zu hören sein. Der Kirchenmusikdirektor Carsten Klomp hat in der Corona-Zeit aus der Not eine Tugend gemacht und das Orchestermaterial auf die Orgel übertragen. Der Chor übernimmt laut Müller auch die Solo-Arien. Der große Eingangschor werde verschlankt. „In der Aromatherapie ist die Essenz, also das ätherische Öl, das wertvollste, was uns die Pflanze schenkt. Mit der Orgel kann man zwar nicht das Orchester ersetzen, aber eine adäquate Klangfarbe erreichen“, berichtet Müller. Er denke, Bach selbst hätte nichts dagegen. So könnte auch in kleinen Verhältnissen seine wunderbare Musik erklingen.