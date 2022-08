Bürgerverein an der Wupper in Radevormwald : Geselligkeit und mehr am langen Tisch in Keilbeck

Geselligkeit und mehr am langen Tisch in Keilbeck

Bürgerverein an der Wupper in Radevormwald

Keilbeck Rund 30 kamen auf Einladung des Bürgervereins auf die Wiese der evangelischen Kirche am Siedlungsweg.

Es war der Versuch, nach zwei Jahren Pandemie, wieder Menschen zusammen an einen Tisch zu bringen, den Austausch wieder aufleben zu lassen und neue Kontakte zu knüpfen – unverbindlich, locker, bei einem gemütlichen Abendessen. Die Idee zum „Long Table Dinner“, verrät Marcus Riese, Vorsitzender des Bürgervereins für die Wupperorte, schlummerte im Verein schon länger, doch erst jetzt ließ es sich realisieren. Ideengeberin Martina Osenberg hatte sich einen solch geselligen Abend vorgestellt und äußerte sich beim Anblick am Samstagabend erfreut über die große Resonanz.

An einer langen Tafel aus Bierzeltgarnituren hatten sich in Keilbeck gut 30 Menschen verschiedener Generationen eingefunden, saßen beisammen, redeten angeregt, probierten links und rechts die mitgebrachten Speisen. Der jüngste der Runde: der 13-Monate alte Gustav hatte beim Essen an der frischen Luft ebenso viel Freude, wie die älteste Teilnehmerin, Margot Schöf mit ihren 93 Jahren: „Es ist schön in Gesellschaft zu sein, wenn man sonst alleine wohnt“, sagte Schöf. Von Freundin und Nachbarin Maria Riese (78) wurde die 93-Jährige beinahe schon überredet mitzukommen. „Es ist eine schöne Idee, die die Gemeinschaft fördert, die nach Corona so sehr bröckelt“, urteilte Riese.