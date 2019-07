Auch Radevormwald betroffen : Rückruf – In Aldi-Keksen könnte Plastik stecken

Radevormwald Eine Charge der Kekse mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24. Mai 2020 könnte aufgrund eines Vorfalls an der Produktionsanlage „Plastikfremdkörper“ enthalten.

Aldi Nord hat für das Produkt „Biscotto American Cookies“ einen Rückruf für einzelne Filialen gestartet, darunter auch für jene in Radevormwald. Eine Charge der Kekse mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24. Mai 2020 könnte aufgrund eines Vorfalls an der Produktionsanlage „Plastikfremdkörper“ enthalten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Betroffen sind bundesweit mehr als 20 Aldi-Gesellschaften, auch in Berlin. Die Produkte seien bereits aus dem Verkauf genommen. Die schon gekauften Cookies aus den betroffenen Filialen sollten nicht verzehrt werden, warnt das Unternehmen.