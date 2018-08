In der dritten Generation wird bei Fischer gebacken

Mein Radevormwald : Bäckerei auf dem Land

Landbäckerei Fischer Manfred Fischer (62) gibt nach 35 Jahren das Geschäft an seinen Sohn Matthias Fischer (31) ab! Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Landbäckerei steht in der Ortschaft Lambecker Mühle und wird vom Fluss Lambecke eingegrenzt. 1951 hat Erich Fischer die Bäckerei erworben und bereits damals das Konzept so ausgerichtet, dass die Bäckerei die umliegenden Hofschaften beliefert und ihre Produkte direkt an der Haustür verkauft.

Möglich ist es aber auch die Produkte der Bäckerei direkt in der Backstube zu kaufen. Manfred Fischer übernahm die Bäckerei 1981 und übergab sie vor drei Jahren an seinen Sohn Matthias. 1981 gab es noch über 15 produzierende Bäcker in Radevormwald, von denen jetzt nur noch zwei übrig geblieben sind. Die teilweise sehr alten Rezepte, die von Erich Fischer entwickelt wurden, machen heute noch den Geschmack der Landbäckerei aus.⇥Archivfoto: J. Moll

(trei)