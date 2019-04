Saisonauftakt : Frühlingserwachen in den Kleingärten

Antonio Nese ist seit 30 Jahren Mitglied im Kleingärtnerverein Radevormwald. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die Kleingartenanlagen in Radevormwald bereiten sich auf den Sommer vor. Der Zusammenhalt ist weiterhin sehr gut.

Antonio Nese ist seit 30 Jahren Mitglied im Kleingärtnerverein Radevormwald und seit vielen Jahren auch Vorsitzender. Er freut sich auf eine weitere Saison in den Kleingartenanlagen am Jung-Stilling-Weg und an der Hermannstraße, wo er selber einen Garten hat. Das Frühlingserwachen ist jedes Jahr etwas Besonderes für ihn. „Sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen und es wärmer wird, fangen wir alle an, unsere Gärten auf Vordermann zu bringen und die Spuren eines langen Winters zu beseitigen“, sagt er.

Bei seinem Rundgang durch die Gartenanlage an der Hermannstraße entdeckt er frisch gestrichene Zäune, neu eingesäten und geschnittenen Rasen sowie die ersten Familien, die sich dazu entschlossen haben, ihre Hütten mit einem neuen Dach auszustatten. All diese Arbeiten und Begegnungen machen Antonio Nese zufrieden, denn eine Kleingartengemeinschaft funktioniert nur, wenn alle aktiv mithelfen und sich jeder um seinen Garten kümmert. „Die meisten Pächter kommen ihren Verpflichtungen zuverlässig nach und kümmern sich liebevoll um ihren Garten und die gesamte Anlage“, sagt er.

Info 15 Interessenten warten zurzeit auf einen Garten Parzellen Der Kleingärtnerverein Radevormwald betreut zwei Kleingartenanlagen. Die Anlage am Ende der Hermannstraße grenzt an den Wald, der die Hermannstraße von der Uelfe-Wuppertal-Straße trennt und hat 39 Parzellen, zwischen

300 und 500 Quadratmeter groß. Größe Die Anlage am Jung-Stilling-Weg ist mit 61 Gärten größer. Momentan warten 15 Rader, um einen Kleingarten pachten zu können. Antonio Nese ist Vorsitzender und unter Tel. 02195 6571 zu erreichen.

In seiner Zeit als Vereinsvorsitzender musste Antonio Nese erst in einem Fall durchgreifen und dafür sorgen, dass ein Kleingärtner sein Grundstück abgeben musste. „Vernachlässigte Grundstücke werden zur Rechenschaft gezogen. Es gibt genug Menschen, die unbedingt einen Kleingarten in Radevormwald mieten wollen“, sagt er. Die Warteliste des Kleingärtnervereins ist lang. Momentan stehen 15 Personen darauf und warten, einen Kleingarten zugewiesen zu bekommen. Die werden allerdings meistens von Generation zu Generation weitergegeben. Die Ordnung der Kleingartenanlage setzt fest, dass ein Drittel jeder Parzelle als Nutzgarten angebaut werden muss. Deswegen gehören die Grundstücke des Vereins auch nicht in die Kategorie der Schrebergärten, sondern zu den Nutzgärten des Stadtgebietes. Die meisten Gärtner bauen eine vielseitige Mischung aus Obst, Gemüse und Kräutern an. Im Garten von Antonio Nese können sich Besucher durch 20 unterschiedliche Apfelsorten probieren, außerdem gibt es Bodengemüse und Beeren, die alle natürlich gewachsen sind. Ganz ohne Chemie. „Ich bin da absolut gegen, und zum Glück denken wir hier alle so. Wir wollen gesunde Gärten haben“, sagt Nese. Ein Ziel für dieses Jahr ist, die Kleingärten in Radevormwald noch insektenfreundlicher zu bepflanzen. Aus diesem Grund will Antonio Nese einheimische Blumen pflanzen, Wildblumenwiesen ausweisen und Insektenhotels aufstellen.