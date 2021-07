Wollte Biontech statt Astrazeneca : Impfzentrum verweigerte Frau aus Radevormwald Kreuzimpfung

Radevormwald Astrazeneca-Geimpften wird im Impfzentrum in Gummersbach seit Samstag die Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff angeboten. Einer Leserin aus Radevormwald wurde dies am Freitag noch verwehrt.

So wie BM-Leserin Ulrike Kielau mag es einigen gegangen sein, die sich am Freitagnachmittag ihre zweite Impfung im Impfzentrum in Gummersbach abgeholt haben. Geplant war, dass sie nach der ersten Impfung mit Astrazeneca auch die zweite Impfung mit diesem Impfstoff erhält. „Ich habe aber mehrfach den Wunsch geäußert, dass ich gerne Biontech als Kreuzimpfung hätte. Man hat es rigoros abgelehnt. Teilweise unfreundlich. Man hätte keine schriftliche Verfügung“, berichtet sie. Es sei nichts zu machen gewesen. „Es hieß dann nur, ob ich geimpft werden wolle oder nicht. Was blieb mir anderes übrig, als noch einmal Astrazeneca zu nehmen?“, fragt die Leserin. Sie hoffe jetzt nur, dass sie trotzdem ausreichend geschützt sei.