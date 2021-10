Corona-Pandemie : Impfzentrum des Kreises ist nun geschlossen

Kim Sofie Alefelder (13) erhielt die letzte Impfung. Foto: obk

Oberberg Die letzten Impfdosen wurden am Donnerstag in Gummersbach verabreicht. Das mobile Impfangebot im Kreis bleibt bestehen, ansonsten werden nun vor allem die niedergelassenen Ärzte impfen.

Das Impfzentrum des Oberbergischen Kreises ist geschlossen. Am Donnerstag wurden noch 340 Impfdosen in Gummersbach verabreicht. Die 13-jährige Kim Sofie Alefelder aus Gummersbach bekam am Abend als letzter Impfling ihre Zweitimpfung.

„Ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird nun in anderen Bereichen der Pandemiebekämpfung oder in der neuen koordinierenden Einheit für das mobile Impfen eingesetzt“, erklärt Kreisdirektor Klaus Grootens. Künftig werden vor allem die niedergelassenen Ärzte impfen. In jedem Kreis bzw. jeder kreisfreien Stadt wird zudem eine „Koordinierende Covid-Impfeinheit“ (KoCI) eingerichtet. Diese ist bei Bedarf zentraler Koordinationspartner für Ärzteschaft und Einrichtungen (etwa Seniorenheime) im jeweiligen Einzugsbereich.

Das Impfzentrum hatte am 8. Februar mit seiner Arbeit begonnen. Insgesamt wurden mehr als 206.013 Impfungen verabreicht, in den Spitzenzeiten im März und April bis zu 2000 Impfdosen täglich. In den vergangenen Wochen wurden noch zwischen 300 und 400 Impfungen am Tag durchgeführt. Landrat Jochen Hagt erklärte: „Ich danke dem gesamten Team des Impfzentrums. Egal ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, der Kassenärztlichen Vereinigung, des DRK oder von anderen Hilfsorganisationen, die Apothekerinnen und Apotheker, die Ärzteschaft oder auch die Bundeswehr – alle haben Hand in Hand gearbeitet, damit die Oberbergerinnen und Oberberger ein gutes Impfangebot bekommen.“ Der gute Service und die Freundlichkeit war von den Bürgerinnen und Bürgern immer wieder hervorgehoben worden.

Das Impfmobil des Oberbergischen Kreises bieten bis auf Weiteres die Corona-Schutzimpfung ohne Termin an. Auf www.obk.de/impfmobil sind die aktuell geplanten Stopps in den Städten und Gemeinden einsehbar. Ab sofort bieten das Impfmobil Impfungen mit den Impfstoffen von Biontech (mRNA), Moderna (mRNA) sowie Johnson & Johnson (Vektor) an. Personen ab 16 Jahren werden mit Biontech geimpft. Personen ab 18 Jahren können zwischen Biontech, Moderna oder Johnson & Johnson wählen. Möglich sind jetzt auch Impfungen für Personen im Alter von zwölf bis 15 Jahren. „Die Kinder und Jugendlichen werden mit Biontech geimpft“, sagt Ralf Schmallenbach. Zwölf- bis 15-Jährige müssen durch mindestens eine sorgeberechtigte Person begleitet werden. Diese muss vor Ort ihr Einverständnis erklären. Wer sich im Impfmobil für die Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (Moderna oder Biontech) entscheidet, muss sich eigenverantwortlich um die Zweitimpfung kümmern. Diese kann auf Nachfrage in einer ärztlichen Praxis oder bei einem anderen Stopp des Impfmobils im Kreisgebiet durchgeführt werden.

(s-g)