Schutzimpfung in Radevormwald : Impfen ohne Termin auf dem Markt

Schutzimpfung in Radevormwald

Ohne Anmeldung können sich Impfwillige am Donnerstag mit dem Impfstoff von Moderna impfen lassen. Foto: dpa/Robert Michael

Radevormwald Das Impfmobil des Oberbergischen Kreises kommt am Donnerstag von 11 bis 15 Uhr nach Radevormwald auf den Marktplatz. Dort können sich alle, die wollen, mit Moderna gegen Corona impfen lassen.

Damit die Impfmüdigkeit der Bevölkerung nicht zunimmt, hat der Oberbergische Kreis in diesen Tagen sein Impfmobil auf den Weg geschickt. In mehreren Städten und Gemeinden der Region haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, ohne umständliche Terminvereinbarung eine Impfung zu erhalten.

Am Donnerstag, 22. Juli, macht das Impfmobil auch in Radevormwald Station, ganz zentral auf dem Marktplatz. Von 11 bis 15 Uhr können sich Interessierte ihre Corona-Schutzimpfung holen. Zum Einsatz kommt der Impfstoff von Moderna, ein sogenannter mRNA-Impstoff. Dieser Impfstoff ist für die Impfung von Personen ab 18 Jahren zugelassen. Anders als ursprünglich mitgeteilt, richtet sich das Angebot des Impfmobils deshalb an Personen ab 18 Jahren und nicht ab 16 Jahren, teilt der Kreis mit.