Radevormwald: Immer weniger nutzen den Bürgerbus

Uwe Orzeske ist der Vorsitzende des Bürgerbusvereins in Radevormwald. In der jüngsten Versammlung war auch Ärger mit Behörden ein Thema. Foto: Moll (Archiv)

Radevormwald Bei der Jahreshauptversammlung des Bürgerbusvereins waren neben der Entwicklung der Fahrgastzahlen auch die Verbote der Sonderfahrten ein Thema. Ein neues Fahrzeug ist bestellt und soll Ende Jahres in Rade eintreffen.

Der Bürgerbus-Verein hat endlich einen neuen Bus bestellt, der bis Ende des Jahres in Radevormwald eintreffen soll. Dieses Jahr feiert der Verein seinen 14. Geburtstag und deswegen wird es Zeit für den dritten Bus, seit Vereinsgründung. Dies wurde am Montagabend bei der Jahreshauptversammlung des Bürgerbusvereins mitgeteilt. Gefördert wird der Bus mit 35 000 Euro vom Land, die anderen Kosten deckt der Verein über Sponsoren und eigene Mittel.

Thema war bei der Mitgliederversammlung am Montag auch noch einmal die Diskussion über die Sonderfahrten, die der Bürgerbus nicht mehr tätigen darf. "Wir werden uns natürlich an die Vorschriften halten, aber in Zukunft versuchen die Gesetze zu lockern und daran zu arbeiten", sagt Uwe Orzeske, der Vorsitzende des Vereins.