Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeitgestaltung in Radevormwald : Immer mehr Menschen wollen angeln

Die Wupper ist unter anderem für Fliegenfischer ein attraktives Revier. Hier wirft Christian Weber, der Vorsitzende des Angelvereins Burg, seine Angel aus. Foto: Radtke, Guido (gra)

Radevormwald Viele Menschen zieht es wegen der Corona-Einschränkungen ins Freie. Angelvereine verzeichnen deutlich mehr Interesse, so auch der Bergische Fischereiverein mit Sitz in der Ortschaft Oede-Schlenke in Radevormwald.