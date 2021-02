Stadtverwaltung Radevormwald : Oft müssen Bäume gefällt werden

Am Uelfebad gibt’s viel zu tun: Direkt neben dem Wanderweg gab es eine angeknackste Baumkrone, die Gefahr hat ein Seilkletterer behoben. Foto: Stadt Radevormwald

Radevormwald Auch Privateigentümer melden der Stadtverwaltung vermehrt Gefahrenbäume. Ob ein Baum gefällt oder die Verkehrssicherheit durch Schnittmaßnahmen wiederhergestellt wird, muss immer im Einzelfall begutachtet und entschieden werden.

Ein vertrautes Geräusch in Gärten und im Wald: Wenn die Säge kreist, müssen meist Bäume weichen. Immer öfter werden in diesen Tagen auch den verantwortlichen Stellen bei der Stadtverwaltung Gefahrenbäume gemeldet, heißt es in einer Mitteilung von Burkhard Klein Leiter des Bauverwaltungsamtes, und der Umweltbeauftragten der Stadt, Regina Hildebrandt. Ob ein Baum gefällt oder die Verkehrssicherheit durch Schnittmaßnahmen wiederhergestellt wird, müsse immer im Einzelfall begutachtet und entschieden werden. Die Fällung eines Baumes „auf Verdacht“ soll es nicht geben, häufig helfe aber leider nur noch die Säge, teilt die Stadt mit.