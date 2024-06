Auswirkung der Klinikreform auf Radevormwald Image des Krankenhauses darf nicht zerstört werden

Das war ein Paukenschlag. Als das zuständige Ministerium am Montag seine Liste vorlegte, welche Leistungen an den Krankenhäusern in NRW künftig noch erlaubt sein sollen, mussten die Verantwortlichen im Sana Krankenhaus in Radevormwald eine bittere Pille schlucken. Sowohl die Behandlungen von Knie- als auch von Hüfterkrankungen (Endoprothetik) sollen ebenso entfallen wie Wirbelsäulenoperationen. Ein heftiger Schlag in die Magengrube, schließlich ist das Endoprothetik-Zentrum mehrfach zertifiziert und für seine herausragende Leistung ausgezeichnet worden.