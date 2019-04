Osterbasar in Radevormwald: Beim Osterbasar wird Handarbeit wertgeschätzt

Dahlerau Der Kunsthandwerkermarkt im Wülfingmuseum ist nicht nur kurz vor Weihnachten, sondern auch vor Ostern ein Anziehungspunkt für Radevormwalder und Besucher aus Nachbarstädten. Im Café-Bereich des Wülfingmuseums präsentierten am Wochenende viele Hobby-Künstler ihre Produkte, die sie in liebevoller und geduldiger Handarbeit hergestellt haben.

Tanja Behnke, die sich ehrenamtlich für das Museum in den Wupperorten engagiert und selber für ihr Geschäft „Lottchen und Leo“ Kinderkleidung sowie Accessoires herstellt, ist federführend für den Osterbasar verantwortlich. Ihre eigenen Produkte präsentierte sie gleich am Anfang des Basars. Neben ihrem Stand fand „Rocholls Wundertüte“ Platz. Die Manufaktur der schönen Dinge stellt Schmuck, abgestimmt auf das Sternzeichen her, außerdem werden dort alte Schmuckstücke aufgearbeitet und neu interpretiert. Zu den Neulingen des Osterbasars gehörte auch Mimi Löwe aus Schwelm. Mit ihrem kleinen Label „Wirkstoff“ ist sie zum ersten Mal im Winter nach Radevormwald gekommen. Seitdem geht sie mit ihren Designs selbstbewusster um. „Der Winterbasar war der erste Handwerkermarkt, an dem ich teilgenommen habe. Damals war ich mir nicht sicher, ob meine Taschen gut genug sind, aber die Reaktionen waren überwältigend“, sagt sie.