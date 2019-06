Sana-Krankenhaus : Wo Hüfte und Knie erneuert werden

Info

Informationsabend Ein Patientenseminar des Sana-Krankenhauses Radevormwald zum Thema „Ein sicheres Standbein – Behandlung von Problemen an Hüfte, Knie und Fuß“ findet morgen, Mittwoch, 5. Juni, 18 Uhr, im Röntgenmuseum in Remscheid-Lennep statt (Schwelmer Straße 41). Zu den Referenten gehört auch Dr. Martin Ulatowski, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie in der Radevormwalder Klinik.