Evangelische Freikirche : In Grafweg ist wieder Ferienspaß

Grafweg Im Mittelpunkt steht dieses Mal eine historische Reise in die biblische Zeiten.

Für manche Kinder ist es ein fester Bestandteil in den Sommerferien geworden, fünf Tage Ferienspaß am Grafweg zu erleben, nämlich vom 22. bis zum 26. Juli.

Bevor es um 17 Uhr nach Hause geht, sehen die Teilnehmer uns die Fotos an, die an diesem Tag entstanden sind. Die Eltern können gerne bereits um 16.45 Uhr kommen und dabei sein. So können sie Anteil an den Erlebnissen der Kinder haben.