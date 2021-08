Heimat- und Verkehrsverein in Radevormwald : Im Heimatmuseum ist wieder Leben

Elke Steinkamp mit Charlotte, Maja, Lucy und Leyla beim Start der Rallye vorm Heimatmuseum an der Hohenfuhrstraße. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Das Museum meldet sich aus einer langen coronabedingten Pause zurück. An der Stadtrallye zum Ferienspaß in Radevormwald nahmen am Montag vier Kinder teil – und die Neueröffnung des Museums ist auch schon fest geplant.