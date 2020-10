Bericht des Gutachterausschusses : Wohnraum für Senioren wird dringend gesucht

Oberberg Der aktuelle Wohnungsmarktbericht für den Kreis sieht einen deutlichen Trend. Die Alterung der Bevölkerung wird den Bedarf für geeignete Wohnungen weiter ansteigen lassen. Immobilien sind laut den Maklern weiterhin eine gute Alterssicherung.

In Oberberg sind etwa 78.300 Personen älter als 60 Jahre. Davon leben 46.200 Personen in einem Ein- oder Zweipersonenhaushalt. „Leider gibt es wenige Quellen, die aussagen, wie viel Wohnungen bereits barrierefrei sind“, heißt es in einer Pressemitteilung. Einige Meinungen gingen davon aus, dass zurzeit nur zwei bis drei Prozent aller Wohnungen in Nordrhein-Westfalen barrierefrei seien. Auf die Verhältnisse im Oberbergischen Kreis herunter gerechnet, würde dies heißen, dass für 7500 Personen – das sind ungefähr 16 Prozent der Bürger im Alter über 60 – solche Wohnungen zur Verfügung stünden. In dieser Rechnung sind jedoch Personen, die jünger als 60 Jahre sind und ein Handicap aufweisen, nicht berücksichtigt – auch diese brauchen barrierefreien Wohnraum.