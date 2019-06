Temperaturen in Radevormwald : „Im Gebäude ist es unerträglich“ – Hitzefrei an Rader Schulen

Jutta Felderhoff ist die Leiterin der Grundschule Stadt (GGS Stadt). Foto: Jürgen Moll (Archiv). Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Sowohl Grundschulen als auch weiterführende Schulen in Rade erlaubten am Dienst in vielen Fällen den Kindern und Jugendlichen, früher heimzugehen.

Temperaturen bis zu 33 Grad meldeten die Wetterdienste gestern in Rade. Angesichts solcher Temperaturen haben Schulleitungen die Befugnis, die Kinder nach Hause zu schicken – Hitzefrei! Diese Möglichkeit wurde auch von vielen Einrichtungen genutzt. Die BM hörte sich um.

„Die Kinder durften nach der fünften Stunde gehen. Wir haben die Eltern informiert“, sagt Jutta Felderhoff, Leiterin der Gemeinschaftsgrundschule Stadt. Wenn die Skala mehr als 27 Grad erreicht, könne das Kollegium über ein Hitzefrei beraten. „Als Rektorin wäre mir natürlich Unterricht lieber“, meint Felderhoff. „Aber es ist schon unerträglich hier. Die Sonne knallt direkt aufs Gebäude.“ Allerdings konnte nur jene Kinder die Schule verlassen, deren Eltern damit einverstanden waren. „Einige müssen noch in den OGS-Raumen ausharren“, bedauert Felderhoff.

Bei der Katholischen Grundschule Lindenbaum gab es laut des Sekretariats zwar offiziell kein Hitzefrei, allerdings sei nach der vierten Stunde der Unterricht nach außen verlegt und freies Spielen erlaubt worden.

Auch bei den weiterführenden Schulen wollte man die Schüler nicht den ganzen Schultag über quälen. Beim Theodor-Heuss-Gymasium hieß es: „Die Sekundarschule I kann nach der vierten Stunde gehen, die Sekundarstufe II nach der sechsten Stunde.“

„Unser Gebäude hat ein Flachdach, also ist Hitzefrei für uns ein Thema“, erklärt Frank Funke, Leiter der Geschwister-Scholl-Hauptschule. Angesichts der aktuellen Temperaturen halte man es wie die im gleichen Bau untergebrachte Sekundarstufe: Die Stunden werden auf jeweils 45 Minuten verkürzt. „Daher ist dann schon um 11.30 Uhr Schluss.“