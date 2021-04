Aktion in Radevormwald : Im Einsatz für eine saubere Stadt

Müll sammeln macht Spaß (v.l.): Nicole Kind und Oliver Scharwächter mit Emma (9), Mats (7), Enie (2) sowie Ingrid Brening mit Emilia (9). Foto: Jürgen Moll

Radevormwald An der Aktion „Saubere Stadt“ beteiligen sich auch Schüler der Gemeinschaftsgrundschule Stadt. Am Wochenende sammelten sie säckeweise Müll. Die Aktion läuft seit 19. April und endet am 1. Mai. Anmeldungen sind noch möglich.

Trotz der Pandemie gibt es einen Frühjahrsputz in Radevormwald. Zusammen mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) hat die Stadtverwaltung unter der Leitung von Klimamanager Niklas Lajewski und der Umweltbeauftragten Regina Hildebrandt ein corona-konformes Konzept für eine Aufräumaktion im gesamten Stadtgebiet entwickelt. Bürger können sich mit kleinen Gruppen anmelden und die Materialien, wie Müllsäcke und Greifzangen, am Rathaus abholen. Vereinbart wird dann auch ein Abholort für die Müllsäcke, die von Mitarbeitern des Betriebshofs eingesammelt werden. Ein großer Aufräumtag ist bereits 2020 aufgrund der Krise ausgefallen.

Die Schüler der Klasse 3a der Grundschule Stadt haben den diesjährigen Aufruf genutzt, um sich gemeinsam für den Umweltschutz in ihrer Heimatstadt stark zu machen. Obwohl keine großen Gruppen losziehen dürfen, nehmen sie als Klassengemeinschaft an der Aktion „Saubere Stadt“ teil. Die meisten Grundschüler haben sich zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern auf den Weg gemacht, um Radevormwald aufzuräumen.

Info Aktion „Saubere Stadt“ läuft noch bis zum 1. Mai Ablauf Die Anmeldungen für die Aktion „Saubere Stadt“ nehmen die Umweltbeauftragte der Stadtverwaltung, Regina Hildebrandt, und Klimaschutzmanager Niklas Lajewski entgegen. Sie sind unter Tel. 02195 606150 und Tel. 02195 606432 zu erreichen. Termin Mit nur wenigen Tagen Vorlauf können sie einen Termin mit den Teilnehmern vereinbaren, die Greifzangen und Müllbeutel am Rathaus abholen können. Abgesprochen wird auch, wo der gesammelte Müll abgestellt wird, damit er von den Mitarbeitern des Betriebshofs eingesammelt werden kann. Die Aktion „Saubere Stadt“ läuft seit dem 19. April und endet am 1. Mai.

Zu den Schülern der 3a gehören auch Emma und Emilia. Die beiden Neunjährigen waren am Samstag auf Tour und starteten am frühen Nachmittag an der Kaiserstraße. Im Gepäck hatten sie nicht nur ausreichend Müllsäcke, Greifzangen und Handschuhe, sondern auch stärkende Snacks und viel Motivation. „Ich finde es wichtig, Müll einzusammeln und richtig wegzuschmeißen. Das ist gut für die Umwelt“, sagt Emma. Die Grundschülerin musste sich nicht überwinden, um den Müll von anderen Menschen einzusammeln. „Mit der Zange klappt das ganz leicht“, sagt die Schülerin. Sie wurde am Samstag von ihren Geschwistern Mats und Enie begleitet. Den Bollerwagen, in dem zuerst die Ausrüstung und später die vollen Säcke transportiert wurden, zogen Nicole Kind und Oliver Scharwächter. Die Eltern sammelten am Samstag fleißig mit. „Wir haben in kurzer Zeit sehr viel Müll gefunden. Darunter waren Flaschen, gefährliche Scherben, Taschentücher, aber auch größere Gegenstände, wie Radkappen“, sagt Oliver Scharwächter. „Und sehr viele Masken“, ergänzt Emma.

Nicole Kind, die stellvertretende Klassenpflegschaftsvorsitzende der 3a, findet es wichtig, Kinder für den Umweltschutz zu sensibilisieren. Die Aktion „Saubere Stadt“ wirkt sich aber nicht nur positiv auf das Umweltklima in Radevormwald aus, sondern ebenso auf das Klassenklima. „Wir werden Bilder der Aufräumaktion auf einer gemeinsamen Plattform teilen, damit wir ein gemeinschaftliches Erlebnis daraus machen. Das haben wir auch mit anderen Aktionen während der Pandemie gemacht. Man kann auch auf Distanz die Klassengemeinschaft stärken“, sagt die Mutter. Für die teilnehmenden Schulkinder wurden vor der Aktion Ausrüstungstüten gepackt und verteilt, damit nicht jede Familie selber ins Rathaus kommen musste. Nach dem Startpunkt an der Kaiserstraße machte sich die kleine Gruppe auf den Weg zum Hölterhofer Spielplatz, der an dem sonnigen Wochenende gut besucht war. Auch um diesen eigentlich kinderfreundlichen Ort herum haben Emma, Mats, Enie und Emilia Müll gesammelt, der nicht nur eine Gefahr für Tiere, sondern genauso für Kinder darstellt. „Es ist erschreckend, wie viel Müll einfach ins Gebüsch geschmissen wird“, sagt Emilias Mutter, Ingrid Brening.

Nach mehreren Stunden stellte die Kleingruppe die vollen Müllsäcke gut sichtbar an den Straßenrand. Dort werden sie vom Betriebshof eingesammelt. „Die Zeit ist verflogen, und ich bin erstaunt darüber, wie viel Müll wir an einem Nachmittag gefunden haben. Man könnte noch Stunden so weiter machen“, sagt Nicole Kind.