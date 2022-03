Industrie- und Handelskammer Oberberg : IHK in neues Domizil umgezogen

Oberberg Die Mitarbeiter sind ab sofort in der Halle 51 auf dem Steinmüllergelände im Zentrum von Gummersbach zu erreichen. Dort finden Seminare, Prüfungen, Lehrgänge, Unterricht und Gremiensitzungen in modernen Räumen mit bester Technikausstattung statt.

Wer künftig die Geschäftsstelle Oberberg der IHK Köln besuchen möchte, muss sein Navi umstellen: Die Mitarbeiter sind ab sofort in der Halle 51 auf dem Steinmüllergelände im Zentrum von Gummersbach zu erreichen. Seminare, Prüfungen, Lehrgänge, Unterricht und Gremiensitzungen finden dort ab sofort in modernen Räumen mit bester Technikausstattung statt. „Mit der neuen Geschäftsstelle Oberberg in der Halle 51 stellt sich die IHK Köln in Oberberg neu auf – zentral in bester Lage, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Campus Gummersbach der TH Köln und anderen Bildungseinrichtungen sowie dem Innovation Hub Bergisches RheinLand, der ebenfalls in der Halle 51 seine Arbeit aufgenommen hat“, berichtet Michael Sallmann, Leiter der Geschäftsstelle Oberberg der IHK Köln.