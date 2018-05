Radevormwald: IHK bietet eine Beratung zum Thema Patentrecht an

IHK bietet eine Beratung zum Thema Patentrecht an

Radevormwald Ideen und Erfindungen sind die Basis erfolgreicher Unternehmen. Aus ihnen entstehen Innovationen und damit neue Produkte und Dienstleistungen. Unternehmen stecken teilweise einen hohen Aufwand und beträchtliche Finanzmittel in die Entwicklung. Deshalb brauchen diese Neuentwicklungen einen besonderen Schutz, sei es Patent-, Marken- oder Designschutz.

Dazu bietet die Industrie- und Handelskammer zu Köln am Dienstag, 29. Mai, in ihrer Geschäftsstelle Oberberg einen besonderen, kostenfreien Service an. Ein Patentanwalt gibt anhand von persönlichen Anliegen Ratschläge zum Patentrecht und erklärt, welche Erfindungen, Designs und Marken schutzfähig sind. Die Beratungsgespräche dauern 20 Minuten.