Radevormwald: IG Bismarck besucht Bismark

Radevormwald

Vielfältig sind die Aktivitäten der Mitglieder der Interessengemeinschaft (IG) Bismarck. Neben Ausstellungen im Zweirad-Museum gibt es Ausfahrten für E-Bikes und historische Motorräder. Besonders auf letzterem Gebiet ist der Vorsitzende Lothar Kasper aktiv. Mit seinem Bismarck-Leichtmotorrad (LM 98 T) nimmt er an Oldtimer-Ausfahrten im gesamten Bundesgebiet teil. Nun startete der Motorradfreund bei der "Sachsen-Anhalt-Klassik", mit Start und Ziel in der Stadt Stendal. Die rund 130 km lange Strecke verlief durch die westliche Altmark und führte auch durch die kleine Stadt Bismark, allerdings ohne "c" geschrieben. In der Endwertung belegte Lothar Kasper einen vierten Platz.