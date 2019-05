KGS Lindenbaum : Ideenskizzen für Zukunft der KGS

Am jetzigen Standort der Grundschule wäre eine bauliche Erweiterung dort möglich, wo derzeit die Container stehen. Foto: Udo Teifel

Radevormwald Umbau am alten Standort oder Neubau an der Blumenstraße? Beides ist möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Wie die räumliche Zukunft der Katholischen Grundschule (KGS) Lindenbaum aussehen soll, steht noch nicht fest, aber Ideen werden im Moment entwickelt. Ulrich Dippel, Leiter des Technischen Bauamtes, stellte dem Jugendhilfeausschuss erste Ideenskizzen vor, die er im Gespräch mit dem Kollegium der Grundschule entwickelt hat. Ob es einen Umbau und Anbau am jetzigen Standort an der Kaiserstraße oder eventuell einen Neubau an der Blumenstraße gibt, steht noch nicht fest. Möglich ist beides.

„Bei den Ideenskizzen handelt es sich um erste Versuche, sich an eine mögliche Lösung heranzutasten“, sagte Dippel. Am jetzigen Standort der Grundschule wäre eine bauliche Erweiterung dort möglich, wo jetzt die Container zur Betreuung der Grundschüler stehen. Das Außengelände zur Bredderstraße hin, würde also bebaut werden mit Zugang zu dem alten Hauptgebäude der Schule. Erweitert werden kann die Schule auch nach hinten, so dass ein neuer Mensa-Bereich über dem heutigen Schulhof entstehen würde. Das Außengelände der Schule müsste nach vorne Richtung Kaiserstraße ausgestaltet werden, damit neuer Raum zum Spielen und für die Pausen entsteht. Bei einer Erweiterung der Schule und einer Sanierung des alten Bestandes würde eine Nutzfläche von 2370 Quadratmetern entstehen. Die Gesamtkosten von 6,2 Millionen Euro enthalten die Sanierung der Turnhalle Bredderstraße sowie die zwischenzeitliche Auslagerung der Schule.

Die Kosten für einen Neubau an der Blumenstraße schätzt die Stadtverwaltung im Moment auf 13,6 Millionen Euro, in denen der Abriss des Altbestandes sowie die Sanierung der Turnhalle Blumenstraße enthalten sind. Bei einem Neubau würden 3885 Quadratmeter Nutzfläche entstehen. „Ein Neubau wäre natürlich nach den neuesten pädagogischen Erkenntnissen ausgerichtet und würde der Grundschule einen optimalen Rahmen geben“, sagte Dippel. Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses können ihre Überlegungen zur Zukunft der KGS Lindenbaum nach der Präsentation der ersten Planungen besser fortführen. Bernd-Eric Hoffmann (UWG) sieht den Neubau als richtige Lösung an. „Für mich zeigen die ersten Planungen, dass ein Neubau zielführender ist“, sagte er. Ausschussmitglied Christian Schoppe hatte das Technische Bauamt zu der Vorstellung der Ideenskizzen aufgefordert. „Wir brauchen Informationen zu dem Thema, um die Zukunft der Grundschule planen zu können“, sagte er.

(trei)