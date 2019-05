Heimat- und Verkehrsverein Radevormwald : HVV plant Geburtstagsfeier fürs Heimatmuseum

Radevormwald Zum 30-jährigen Bestehen des Heimatmuseums soll es im September eine Feier geben.

Wie dieser aussehen soll, steht noch nicht fest. Die Vorsitzende hatte die Sitzung im eher kleinen Kreis geleitet. „Wir werden leider immer weniger. Die Zeiten, in denen wir mit 500 Mitgliedern aufwarten konnten, sind leider vorbei“, bedauerte die Vorsitzende. Es fehle, wie in vielen Vereinen ebenfalls, die Bereitschaft jüngerer Mitbürger, sich in das Vereinsleben aktiv einzubringen. „Wir nehmen es so hin und geben die Hoffnung nicht auf, dass weitere Mitglieder zu uns stoßen“, sagt Ursula Mahler.