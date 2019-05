Wandertag : Mehr als 400 beim Wandertag dabei

Radevormwald Bei bestem Wetter machten sich am 1. Mai auf Einladung der Stadt und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Laien und Profis auf den Weg Richtung Krebsöge. Es war der Auftakt für die Wandersaison in der Region.

„Ein perfekter Tag zum Wandern“, befindet auch Organisator Hartmut Behrensmeier und blickt den Wanderern nach, die sich mal mit und mal ohne Wanderführer auf den Weg machen. Jeder von ihnen hat am Meldetisch eine Starkarte bekommen, ein Pflasterset und Traubenzucker. Dann wird es langsam ruhiger in der Pausenhalle. Ein paar Nachzügler nutzen noch die Möglichkeit des späteren Starts. Währenddessen sind die Wandergruppen, die sich Bernhard Priggel und Ulrich Kühn angeschlossen haben, längst auf dem Weg. Sie spazieren Richtung Uelfebad und Grunewald, weiter Richtung Wilhelmstal und bis Krebsöge. Dort sammeln Pendelbusse die ersten Wanderer am Mittag wieder ein. Geübtere Teilnehmer mit strammem Schritt und viel Kondition wandern von dort aus weiter Richtung Berg und dann zurück zur Grundschule. „Der Wald-Wasser-Wolle-Wanderweg hat sich bewährt“, erklärt Behrensmeier und erinnert an die Auszeichnung als bester Themenwanderweg in Nordrhein Westfalen. Wer ihn am Mittwochmorgen gemeinsam mit den kundigen Wanderführern antritt, der bekommt gleichzeitig die Chance, die eigene Heimat noch mal mit anderen Augen zu sehen. Tiere und Bäume hat Förster Priggel im Blick, den Wasserlauf und die Spuren der Jahreszeit. Und weil er als Mitglied des Geschichtsvereins auch vertraut ist mit den Entwicklungen rund um die Tuchindustrie an der Wupper, wird während der Wanderung auch Geschichte lebendig.